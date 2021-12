Wetziker Rapper macht Song mit Snoop Dogg

Via Social Media verkündet Rama seinen Fans schliesslich die Neuigkeit und zeigt sich dabei überwältigt: «Das ist ein Statement an mich selbst und ein Startschuss für die nächsten Schritte», schreibt er zum Video, das als eine Art Danksagung direkt an Snoop Dogg gerichtet ist.

Ehrgeizig, wie er ist, ist ihm für den weiteren Verlauf seiner Karriere viel zuzutrauen. Wie er selbst erzählt, haben ihn vor zehn Jahren noch alle ausgelacht, als er sagte, er wolle eine Kooperation mit Snoop. «Aber jetzt müssen alle begreifen, dass ich es geschafft habe.»