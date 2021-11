Veranstaltungstipps für den Samstagabend

The King’s Singers & Orchester le phénix

Das englische Vokalensemble «The King’s Singers» und das «orchester le phénix» spielen englische Musik aus dem Frühbarock von Byrd, Weelkes und Purcell.



«The King’s Singers»

Die «King’s Singers», ein A-cappella-Ensemble aus Grossbritannien, wurde 1968 am «King’s College» in Cambridge gegründet.



«Orchester le phénix»

«le phénix» ist ein Ensemble, das historisch informiert auf Originalinstrumenten spielt und gleichzeitig aber auch in moderner Besetzung musikalisch zu überzeugen vermag. Seit dem Jahr 2000 spielen und organisieren die beiden Hinwiler Cellisten Mathias Kleiböhmer und Christine Meyer Projekte unter dem Namen «le phénix», sei es als Celloduo, Kammermusik-Ensemble oder in Orchesterbesetzung. Alle Mitwirkenden haben sowohl modernes als auch historisches Instrumentalspiel studiert.

Organisator: «Orchester le phénix»

Wann? Ab 19:00 Uhr

Wo? Evang.-ref. Kirche Hinwil, Felsenhofstrasse 9, 8340 Hinwil

Tickets: Je nach Kategorie zwischen 40 (ermässigt 25) und 60 (ermässigt 25) Franken, Abendkasse ab 18:15 Uhr, Vorverkauf: info@lephenix.ch oder 076 506 36 18.

