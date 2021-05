Wann wird es richtig Sommer?

Der Mai wird den meisten wohl in nicht allzu guter Erinnerung bleiben: Zu kalt und zu nass, war er. Wobei es auch hätte viel schlimmer kommen können.

Am 10. Mai hatte das Quecksilber zum bisher letzten Mal die 20-Grad-Marke geknackt. Und kommenden Dienstag, am 1. Juni, beginnt bereits der meteorologische Sommer - ohne dass man gefühlt bereits sowas wie Frühling erlebt hätte.

Immerhin wird heute Freitag mit viel Sonnenschein seit mehr als zwei Wochen im nördlichen Flachland wieder recht verbreitet die 20-Grad-Marke erreicht, wie Meteo News in einer Mitteilung schreibt. Am Morgen war es allerdings noch kühl, lokal konnte sogar leichter Bodenfrost registriert werden. Es stellt sich also für viele Menschen die Frage:

Wann wird's mal wieder richtig Sommer?