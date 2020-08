Liebe Schüler, hütet euch vor diesen Sommer-Lügen!

Das steckt hinter der Behauptung: Die Stossrichtung ist klar: Spartanisch sollt ihr sein, bescheiden, unprätentiös. Auf dass ihr lernt, im Leben auch mit wenig zufrieden zu sein und ein einig Volk von genügsamen Roger Federers heranwachst!

Das sollt ihr tun: Bescheidenheit ist eine Tugend – aber eine ziemlich langweilige. Und so nützlich sie in Zeiten echter Not sein mag, so unsinnig kann sie sein, wenn es auch anders ginge. Eure Betreuungsperson hätte statt der biederen Thermos-Teekanne schliesslich genauso gut eine Flasche Cola mit sich herumtragen können. Ihr könntet ihr nun natürlich das Portemonnaie klauen, um euch das Süssgetränk am Kiosk doch noch zu beschaffen, aber wir wollen hier mal nicht zu Straftaten aufhetzen. Besser die Trinkbecher, die Apfelschnitze und das Knäckebrot an Passanten verkaufen und sich so die Cola selbst finanzieren. Früh übt sich, wer ein Hustler werden will! Und übrigens: Roger Federer ist Millionär und Bescheidenheit muss man sich oft auch leisten können.

Nr. 3: «Ein Sonnenbrand ist auch im Schatten möglich. Also sowieso immer eincrèmen!»



Ausgangslage: Schülerausflug in die Badi. Aber ihr seid gar nicht so die Wasserratten, lieber spielt ihr Handy-Games im Schatten. Trotzdem kommt die Betreuungsperson mit einer fettigen Daylong-Faktor-50-Sonnencrème auf euch zu und will euch damit den Nacken vollschmieren. Euer Einwand, dass ihr eh nicht in die Sonne geht, wird ignoriert. Schliesslich würden die bösen UV-Strahlen auch im Schatten ihre verheerende Wirkung zeitigen.