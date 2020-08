Wo der Mensch auf dem Rückzug ist

Man muss die Augen offen halten im Garten von Claudia Kolb. Da ist ein Fohlen, das ungestüm und in hohem Tempo seine Runden dreht. Da sind drei weitere Islandpferde, die auf der Wiese herumtollen, sich lustvoll am Boden wälzen und dem Besucher immer mal wieder in die Quere tölten (so nennt man bei diesen Pferden die Gangart). Und da sind die beiden Cashmeregeissen, stattliche Tiere mit Hörnern, die sich nicht sonderlich darum zu scheren scheinen, wenn sie im Weg stehen.