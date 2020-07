Ustermer Kanal 8610 ist neu auf Züriost zu hören

«Es war im April 2015 – in jenem Jahr wurde ich 64 – auf dem Heimweg von Winterthur. Da schoss es mir plötzlich durch den Kopf: Stärneföifi, Uster ist die drittgrösste Stadt im Kanton Zürich und hat kein Radio – das braucht jetzt eins.» So beschreibt Erich Ed. Müller die Geburtsstunde von Kanal 8610 – jenem Sender, der die Postleitzahl der drittgrössten Zürcher Stadt in seinem Namen trägt.