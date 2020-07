Politik mit dem Schläger

Alles was ich über Squash weiss, ist von Klischees geprägt. In Büchern und Filmen – wie zum Beispiel in «Wall Street» mit Michael Douglas– wird der Sport gerne von ambitionierten Berufsmenschen gespielt, die ihre Konflikte des echten Lebens verbissen im Court weiterführen. Wer gewinnt den Machtkampf? Wer klettert die Karriereleiter empor? Wer übernimmt die Firma? Kaum eine Frage, die sich nicht im Eins gegen Eins mit Schläger und Ball klären liesse.