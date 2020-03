Das sind die häufigsten Corona-Verhamloser-Typen

Menschentrauben in Strassencafés, in eigentlich still gelegten Ski-Seilbahnen, an Ausflugsorten – die vom Bundesrat beschlossenen, drastischen Massnahmen wurden gerade am letzten Wochenende von vielen Schweizerinnen und Schweizer nur unzureichend umgesetzt. Auch wenn es verständlich ist, dass der Mensch gerade in Krisenzeiten einen erhöhten Freiheitsdrang verspürt, muss man doch auch festhalten: Viele Leute haben bis zuletzt nicht gepeilt, worum es in der Corona-Krise eigentlich geht. Auch deshalb drohen nun noch drastischere Massnahmen.

Wer sind diese Leute? Der Versuch einer Typologie – im Wissen, dass man auch selbst trotz Vorsichtsmassnahmen nicht päpstlicher ist als der Papst und womöglich immer wieder Wesenszüge verschiedener Verhamloser-Typen trägt.

Der Macher (Coronus anpackibus)

Er kommt problemlos mit vier Stunden Schlaf aus, ist Iron-Man-Finisher und liefert auch mit 39 Grad Fieber eine beachtliche Office-Performance ab, was er seinen Mitmenschen jeweils auch mit aufgesetzter Beiläufigkeit mitteilt. Weshalb also sollte ER jetzt zu Hause bleiben?? Kann er ja sowieso nicht, jemand muss schliesslich «den Laden am Laufen halten». Ok, auch er räumt in der Zwischenzeit ein, dass im Zusammenhang mit diesem Virus «gewisse Fragezeichen» bestehen, aber er ist weniger der Problem-, als der Lösungs-Typ. Vielleicht ist er in einigen Ausprägungen nicht mehr der Jüngste, ja gar fix in der Risikogruppe, aber hey, seine Pulsuhr bescheinigt ihm regelmässig die Werte von Fabian Cancellara, den er gemäss Home-Trainer-Programm auf einer imaginären Greifensee-Rundfahrt auch schon abgehängt hat. Von dem her: Weitermachen!

Der Verschwörungstheoretiker (Coronus chemtrailus)

Er findet es «schon komisch, dass da jetzt wieder so etwas kommt» - und weist dabei auf angeblich niedrige Fallzahlen in Israel hin. Die Corona-Krise? Für ihn eine einzige Medieninszenierung, der nächste Blockbuster nach dem Kennedy-Mord, der Mondlandung und 9/11. Mit Xavier-Naidoo-Schnulzen im Ohr schrieb er zuletzt in einschlägigen Foren, dass die von ausserirdischen Echsenmenschen gesteuerte Angela Merkel mit ihrem dramatischen Appell das Volk nur einschläfern will – bevor es durch «Flüchtlingshorden» aus Nahost ausgetauscht werden soll. Und ihm fällt auf, dass der Arm der jüdischen Hochfinanz bis ins abgelegene Zürcher Oberland reicht, man achte nur auf den Nachnamen des Schreiberlings. Passt alles zusammen!