Zwei weitere grosse Namen am Rock the Ring

Nena, Foreigner, Supertramp-Sänger Roger Hodgson – das Rock the Ring im Hinwiler Betzholzkreisel trumpft heuer mit grossen Namen und stilistischer Breite auf. Zum bisher bekannten Line-Up gesellen sich zwei weitere grosse Namen: 3 Doors Down und Steel Panther.

Erstere wurden dank Hits wie «Here without you», «Kryptonite» und «It’s not my Time» in den 2000er Jahren weltbekannt. Unterwegs ist das Post-Grunge-Ensemble um Sänger Brad Arnold bereits seit 1995. Zunächst trat die Band als Trio auf, mittlerweile ist sie zu fünft.

Zurück nach zwei Todesfällen

In ihrer Laufbahn hat die Band über 16 Millionen Alben verkauft. Zwei der Originalmitglieder verstarben allerdings in den vergangenen Jahren, doch die Band kehrt dennoch auf die Bühnen zurück – inklusive der unverwechselbaren Stimme von Brad Arnold.

3 Doors Down werden am Rock the Ring als Headliner des Freitags auftreten. Am selben Abend spielt auch die Band Bush mit Sänger Gavin Rossdale, Ex-Mann von Gwen Stefani, die stilistisch ebenfalls im Post-Grunge zuhause ist. Den grungigen Abend etwas aufhellen werden die amerikanischen Hardrocker von Airbourne.

Kunterbunter Glam-Metal

Zeitgleich kündigen die Veranstalter des Rock the Rings die Band Steel Panther für den Donnerstagabend an. Die Band begann ihre Karriere exakt vor 20 Jahren mit dem Ziel, den Glamrock und –metal aufleben zu lassen. Das zieht das Quartett stilsicher und konsequent durch: Bunte Outfits, wilde Haarpracht und harte Rocksongs.

Am Donnerstagabend werden die Männer aus den USA das Line-Up rund um die Headliner Foreigner ergänzen. Bereits angekündigt sind am selben Abend die australische Hardrock-Supergroup The Dead Daisies und die schwedischen Bluesrocker Blues Pills.

Zwei Künstler folgen noch

Am Samstag ist zudem bereits das namhafte Staraufgebot mit Nena, Roger Hodgson von Supertramp und Alan Parsons bekannt.

Damit sind laut Veranstalter noch zwei Künstler oder Bands auf der Hauptbühne offen. Deren Namen würden in Kürze verkündet. Die Tickets fürs Festival sind bereits jetzt im Vorverkauf erhältlich. Das Rock the Ring findet vom Donnerstag, 18., bis Samstag, 20. Juni, statt.