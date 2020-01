Das Hinwiler Alpenbad geht viral

So viel Aufmerksamkeit hat das Alpenbad am Bachtel wahrscheinlich noch nie bekommen. Seit die amerikanische Newsplattform «Buzzfeed» ihm auf Facebook jüngst einen Beitrag widmet, rückt die Hinwiler Erlebnisstätte auch in Übersee ins Rampenlicht. Das Medienportal gehört mit 150 Millionen Besuchern monatlich zu einem der beliebtesten im englischsprachigen Raum. Auf Social Media werden dessen Beiträge mit grossem Interesse verfolgt.