Zehn Hippiebusse bringen ihm das ganze Jahr über Sommer

Lorenz Walter hat eine Firma. Dieser Umstand ist so ziemlich das Einzige, das ihn an seinem Job ärgert. Eine Firma wollte er nie haben. Doch dann begann die Sache mit dem Photobus.

Der Wetziker ist eigentlich Fotograf. Er machte Werbefotos und daneben Kunstbilder – oder umgekehrt. «Aber ehrlich. Kunst ist brotlos», sagt er. So lebte er also von der Hand in den Mund. Fotografierte und baute ein Geschäft mit Fotoboxen für Events auf, um Selfies zu machen. Und dann, im Januar 2015, hatte er einen Geistesblitz.