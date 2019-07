Besucherrekord am Reeds

«Das ist das erfolgreichste Reeds überhaupt», konstatiert Janine Brawand, die für die Kommunikation des Pfäffiker Festivals verantwortlich zeichnet. Das will etwas heissen, schliesslich gibt es den Anlass schon seit 2004. «Am Samstag waren wir ausverkauft.» 3600 Besucher wurden zugelassen. Leute warteten eine Stunde lang an der Abendkasse. Gerademal noch 40 Tickets waren dort zu ergattern. «Und die waren in vier Minuten weg!», jubelt am Sonntagabend Brawand.