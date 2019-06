Hier feiert das Zürcher Oberland

Openairs im Bezirk Uster

FlowZH – Uster, 15. Juni

Das FlowZH in Uster ist das Hiphop-Openair der Region. Dieses Jahr wird es tagsüber zum ersten Mal ein Rap-Battle geben. Am Abend starten dann die Hauptkonzerte. Die grössten Acts sind wohl EAZ oder Naomi Lareine. Der Eintritt ist gratis, Start ist um 13 Uhr. Weitere Informationen unter www.flowzh.ch

Konkret – Nänikon, 28. und 29. Juni

Das Konkret Festival wirbt dieses Jahr mit einem schnelleren Bierausschank, einem Öko-Programm für Kinder und mit Musikgruppen wie The Flying Tiger Claw oder Los Dos. Die Organisatoren dürfen als Dank jederzeit umarmt werden oder man darf ihnen Blumen ins Haar flechten. Eintritt darf man so viel bezahlen, wie man will, empfohlen werden 20 Franken, für Kinder ist’s gratis. Weitere Infos unter www.konkret-festival.ch

Muurrockt – Maur, 29. Juni

Auf dem Programm des sechsten Muurrockt stehen unter anderem die Weber Wohler Band, Wild Buffalos und Blown Fuse, die seit Gründung des Festivals mit dabei sind. Mit 50 Preisen winkt die Tombola. Der Eintritt ist gratis. Mitverfolgen kann man den Countdown auf www.muurrockt.ch

Jazz am See – Greifensee, 16. und 17. August

An diesem Festival dreht sich alles um Jazz: Ab 19.15 Uhr treten am Freitag und Samstag musikalische Grössen wie Detonics NL oder Flo Bauer Blues Projekt auf der Schlosswiese am Greifensee auf. Um 16 Uhr eröffnet die Festwirtschaft. Einen Zweitagespass für Erwachsene gibt’s ab 60 Franken. Weitere Informationen unter www.jazz-am-see.ch

H2U – Uster, 16. bis 18. August

Grosse Namen auf dem Zeughausareal: Lo & Leduc und Marc Sway gehören dieses Jahr zu den Hauptacts am Ustermer Openair. Am Sonntagnachmittag gibt’s mit Andrew Bond ein Highlight für die Kinder. Ein Pass für alle drei Festivaltage kostet für Erwachsene 94 Franken. Weitere Infos unter www.h2u-openair.ch