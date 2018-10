Züriost im Interview mit Alvaro Soler

Alvaro Soler erscheint in Jeans und T-Shirt zum Interview. Züriost trifft den Sänger bei Universal Music in Zürich – er ist gerade auf Promotour in der Schweiz und bewirbt sein neustes Album «Mare de Colores». Obwohl er momentan ein Konzert nach dem anderen gibt, herumreist und ständig für Fotos posieren muss, wirkt der Sohn einer spanischen Mutter und eines deutschen Vaters tiefenentspannt. Der grossgewachsene 27-Jährige ist freundlich, unkompliziert, nonchalant – und nicht auf den Mund gefallen.

Im Gespräch mit «Züriost» erzählt er, dass er sich noch an sein Konzert in Wetzikon vor zwei Jahren erinnern kann. Er verrät, dass es ihm in der Schweiz vor allem die Berge, das Essen und das Wetter angetan haben. Aber auch das klare Wasser in Flüssen und Seen beeindrucken ihn. «Es ist alles so sauber und idyllisch», sagt der Sänger.

Er habe immer seine Badehose dabei, egal ob Sommer oder Winter. Und die Schweizer seien einfach viel netter als die Deutschen, sagt Soler, der in Berlin lebt. Auf Schweizer Musiker angesprochen, muss Alvaro Soler passen. Er kennt zwar den Song «079» von Lo und Leduc, aber weder von Bligg, Stress, Pegasus noch Loco Escrito hat er je gehört. Und das, obwohl er gerade erst am Energy Air in Bern nach dem Gossauer Latino-Musiker auf der Bühne gestanden hatte. Obwohl er ihn nicht kennt, würde er gerne einmal mit Stress ein Duett aufnehmen. «Der Name ist schon sehr cool.» Weiteres über die Pläne von Alvaro Soler und ob er lieber Bier oder Wein trinkt erfährst du im Interview.