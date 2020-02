Kennen Sie einen guten Schwulenwitz?

Die Schweizer müssen ein verdammt humorvolles Volk sein. Schon vor der Abstimmung über die Anti-Rassismus-Strafnorm, und jetzt wieder vor der möglichen Ausweitung auf die sexuelle Orientierung, hört man überall im Land den gleichen Einwand: «Aber dann können wir ja gar keine Witze mehr machen über _______.» (bitte selber einfügen, zur Auswahl stehen: «Albaner», «Jugoslawen», «Neger», «Flüchtlinge», «scheiss Flüchtlinge», «Juden», «Lesben», «Schwule», «Schwuchteln», «Tucken».)

Dem Schweizer ist sein Humor also heilig. Lustig nur, dass ausgerechnet diejenigen das Recht auf den gepflegten Homo-Witz am vehementesten einfordern, die selber komplett humorlos sind und «Witz» und «Beleidigung» gerne synonym verwenden. Dabei gibt es ja tatsächlich super Schwulenwitze. Den hier etwa: Wie viele Schwule braucht man, um eine Glühbirne auszuwechseln? Gar keinen. Sie richten sofort einen Darkroom ein.

Witze über den Holocaust?

Nüchtern betrachtet ist alles enthalten, was ein guter Witz braucht: Ein Klischee, ein überraschender Bruch in der Erzählung und das richtige Timing. Aber es kommt halt immer auf den Kontext an. Wer erzählt den Witz? Bei welcher Gelegenheit? Und wer sitzt im Publikum? Was hier in der trauten Runde lustig sein mag, ist es in der Regel nicht mehr vor einer geifernden Meute Neonazis.

In einem satirischen Theaterstück dürfen die Schauspieler eine moralische Grenze nach der anderen niederreissen und bekommen dafür sogar noch Applaus. Aber an dieser Stelle ein Witz über den Holocaust? Lachen über sechs Millionen abgeschlachtete Menschen? Eher nicht. Es gibt auch Witze, die man anderen überlassen muss. Die Juden und Israelis haben hierfür eine eigene Witzabteilung erschaffen.