Schnellere Ladezeiten auf «Züriost»

Liebe Leserinnen und Leser

Die Ladezeiten von «Züriost» waren in der Vergangenheit nicht zufriedenstellend. Deshalb hat die Entwicklungsabteilung der Zürcher Oberland Medien in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einige Updates vorgenommen. Diese Anpassungen sollten die Performance der Website merklich verbessern. An den grundlegenden Funktionalitäten wurde nichts verändert.

Obwohl wir diese Neuerungen ausgiebig getestet haben, können Fehler oder Probleme nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Sollten Sie Fehler auf der schnelleren Plattform feststellen, wenden Sie sich an unser Service Desk.

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Vergnügen mit unseren regionalen Inhalten.

Ihre Redaktion

Kontakt: Unser Service-Team steht Ihnen werktags zwischen 7.30 Uhr und 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr telefonisch unter der Nummer 044 933 32 05 gerne zur Verfügung. Sie können uns Ihr Anliegen auch per E-Mail an support@zueriost.ch senden.