Diese fünf Songs bringen die Sonne zurück

Jeder hat diesen einen Freund, der es einfach nicht lassen kann und einen mit diesen Fotos von dem sonnigen Tag auf der Piste – oder noch schlimmer: vom Strand – zuspamen muss, während man selbst schön brav den Bürostuhl wärmt.

Was man im Dezember noch mit vorweihnächtlicher Freude und gemütlichem Beisammensein überdecken konnte, droht jetzt nach der Sause hochzukochen: Der Winterblues. Zwar werden die Tage langsam wieder etwas heller, aber für so manchen Bürogummi ohne Kinder kommt erst jetzt die schlimme Zeit: Ferien sind noch keine in Sicht und der Nebel bleibt dicht.

Natürlich gebe es da Einiges, was helfen würde: Einen Last-Minute-Flug in den Süden, Wellnessen, das Solarium um die Ecke belagern...Wer es aber etwas einfacher, kostengünstiger und schneller haben will, der nimmt diese fünf Songs in seine Playlist auf und gniesst die Sonne auf musikalischem Weg. Wirkt garantiert!