Vom Büro Gossweiler zur modernen Planungsdaten-Spezialistin

Gossweiler Ingenieure AG: Ein Unternehmen, das basierend auf Geodaten vielfältige Baudienstleistungen anbietet. Das Ergebnis dieser speziali­sierten und präzisen Arbeiten bildet die Grundlage für Bau­vorhaben jeglicher Art.

Vermessung – liefert Grundlagendaten und Spezialvermessungen

Draussen im Feld beginnt die Arbeit der Geomatik-Spezi­alistinnen und -Spezialisten. Mit computer- und satelliten­gestützten Messinstrumenten sowie 3D-Laserscanner und Drohnenaufnahmen vermes­sen sie präzis Grundstücke, Gebäude und ganze Quartiere. Die erhobenen Daten fliessen in der amtlichen Vermessung ins Grundbuch. In der Ingenieur- und Bauvermessung dienen sie der exakten Planung und Realisierung von Bauwerken.

Geoinformatik – bewirtschaf­tet geographische Daten

Die Geoinformatik misst alles ein, was unter dem Boden ge­baut wird, wie Abwasser-, Was­ser-, Elektro-, Gas- und Kom­munikationsleitungen. Diese Daten, die Daten der Vermes­sung sowie weitere raumbe­zogene 2D- und 3D-Daten werden im Geographischen Informationssystem (GIS) ver­waltet, analysiert und via mo­dernster Web-Technologie den Gemeinden und anderen Kun­den zur Verfügung gestellt.

Tiefbau – plant und baut Infrastrukturen

Die Ingenieure der Abteilung Tiefbau schaffen im und auf dem Boden die soliden Vo­raussetzungen, dass gebaut werden kann. Sie planen die Erschliessung von Grundstü­cken mit Strassen, Wasser-, Abwasser- und Werkleitungen. Gleichzeitig sorgen sie für die Werterhaltung der bestehen­den Infrastrukturen.

Raum und Verkehr – erzeugt Planungssicherheit

Die Expertinnen und Exper­ten der Abteilung Raum und Verkehr schaffen Vorausset­zungen, dass sich Menschen in Siedlungen aufgehoben fühlen, der Verkehr funktio­niert und der Lebensraum als zeitgemässes Landschafts­bild wahrgenommen wird. Sie gestalten Quartiere und entwickeln Areale, beraten Gemeinden in der Richt- und Nutzungsplanung sowie bei der Verkehrs- und Mobilitäts­planung.

Wasser – hält alles im Fluss

Die Abteilung Wasser sorgt für einen Wasserkreislauf, der trotz der vielfältigen Nutzungs­ansprüche im Gleichgewicht bleibt. Sie plant die Siedlungs­entwässerung, die Wasserver­sorgung und die Gestaltung von sicheren, naturnahen Bä­chen.

Recht und Bau – berät und prüft

Mit viel Fingerspitzengefühl und Sachkompetenz beraten die Fachleute der Abteilung Recht und Bau die Kund­schaft rund um die Themen Planungs-, Bau- und Umwelt­recht. Im Auftrag verschiede­ner Gemeinden und Städte nehmen sie zudem feuerpoli­zeiliche Aufgaben wahr. Bis zu tausend Baugesuche werden jährlich auf ihre Bewilligungsfä­higkeit hin geprüft.

Stadt- und Gemeinde-Ingenieure – sorgen für Kontinuität

Im Stadt- und Gemeindein­genieurwesen sind unsere Mitarbeitenden auf Mandats­basis für diverse Gemeinden und Städte im Einsatz. Mit ihrem breiten Fachwissen un­terstützen sie die kommuna­len Bau- und Planungsämter in den ständig komple­xer werdenden Aufgaben.

Erfolgsfaktoren – seit 111 Jahren

Die regionale Verankerung, die praxisorientierte Beratung sowie die gezielte Entwicklung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Erfolgsfakto­ren der Gossweiler Ingenieu­re AG. Die Pflege langfristiger Kundenbeziehungen und die Erarbeitung von innovativen Lösungen wird uns erfolgreich in die Zukunft führen.

Meilensteine

1910 - Gründung des Familien­betriebs als «Technisches Büro» in Dübendorf durch Geometer Alfred Gossweiler

1937 - Die Gebrüder Walter und Hans Gossweiler eröffnen Zweigbüros im Glattal

1979 - Generationenwechsel: Die Schwiegersöhne Markus Schaerli und Willy Streuli übernehmen

1998 - Management-Buyout durch leitende Mitar­beiter. Gründung der Gossweiler Ingenieure AG mit Sitz in Dübendorf

2006 - Bezug des Neubaus an der Neuhofstrasse 34 in Dübendorf

Seit 2011 - Eröffnung weiterer Standorte in Bülach, Effretikon und Wetzikon

2021 - Die Gossweiler Ingeni­eure AG feiert mit ihren 170 Mitarbeitenden das 111-jährige Bestehen. Er­öffnung Standort Kloten

Besondere Projekte

Bülach: Überbauung Bülachguss & Glasi-Areal

Dübendorf: Überbauung Hochbord

Kloten: Entwicklung Bahnhof Nord

Opfikon: Quartierplan Oberhausenriet

Wallisellen: Überbauung Richti-Areal

Zürich: Brannhof (ehem. Manor-Liegenschaft)

Zürich-Schwamendingen: Siedlung Altwiesen