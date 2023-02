Komet C/2022 E3 zeigt sich am Gossauer Himmel

Das letzte Mal als der grüne Komet so nah am Planeten Erde vorbeiflog, wanderten noch die Homo Sapiens und Neandertaler umher. Ob ihnen der Komet am Himmel aufgefallen ist? Nun bekommt die Menschheit eine neue Chance. Denn noch bis Mitte Februar soll der Komet C/2022 E3 zu sehen sein.

Mit etwas Glück könne man den Himmelskörper nach Angaben der Sternenfreunde mit blossem Auge sehen, vorausgesetzt die Lichtverhältnisse und das Wetter stimmen. In jedem Fall aber sollte dies mit einem Fernglas oder noch besser mit einem Teleskop möglich sein.

So erging es Michael Landert aus Gossau. Er fotografierte den Kometen, der durch sein grünes Licht ins Auge sticht, in einer wolkenlosen Nacht in seiner Gemeinde. Seine historische Fotografie wird von der Leserschaft belohnt, denn es wurde zum schönsten Bild der Woche gekürt.

Marcello Stagliano entdeckte einen seltenen Eisvogel am Schönau-Weiher in Wetzikon. Der gefiederte Freund scheint die Leserinnen und Leser zu entzücken, denn das Bild des Wetzikers belegt in dieser Woche den zweiten Platz im Leserbild-Wettbewerb.

Die Silbermedaille geht an Peter Rahm aus Gossau. Auf einer Wanderung in Atzmännig lichtete er eine wunderschöne frostige Aussicht ab. Schon allein der Anblick lässt einen in ein Winterwunderland eintauchen.