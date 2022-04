Wählen Sie das schönste Leserbild der Woche

Die Leser schiessen oft die schönsten Bilder, die für das Geschehen in der Region typisch sind. Diese Aufnahmen werden Woche für Woche präsentiert. Die Natur hat sich in der vergangenen Woche von ihrer besonders schönen Seite gezeigt und die Vorauswahl nicht einfach gemacht. Die Leser haben jetzt die Möglichkeit, aus dieser Vorauswahl von Aufnahmen, die diese Woche an die Redaktion geschickt worden sind, die schönste auszuwählen.

Jede Stimme zählt. Bis am kommenden Dienstag um 12 Uhr können Sie Ihre Wahl treffen. Klicken Sie sich durch die obige Bildergalerie und stimmen Sie anschliessend unten für das Bild, das Ihnen am besten gefällt. Achtung: Sie können nur einem Bild Ihre Stimme geben und auch nur einmal abstimmen. Also überlegen Sie es sich gut.

Die Fotografin oder der Fotograf des Siegerbildes erhält 100 Franken. Das Siegerbild wird auf Züriost und im «Zürcher Oberländer» und «Anzeiger von Uster» am Mittwoch publiziert.