Galaktischer Abend über dem Römerkastell

Klare Nächte über dem Zürcher Oberland bieten immer tolle Möglichkeiten für fantastische Schnappschüsse. Und diese ganz besondere Aufnahme weckt Erinnerungen an warme Sommernächte unter dem Sternenhimmel.

In Pfäffikon liessen sich an diesem Abend gut die Sterne zählen. Markus Wyss genoss den friedlichen Moment an diesem historisch bekannten Ort und wurde für seinen perfekten Schnappschuss von unseren Leserinnen und Lesern belohnt. Seine Aufnahme wurde zum schönsten Bild der Woche gekürt.

Bruno Friedli aus Fehraltorf, ergattert den zweiten Platz mit einem idyllischen Bild von einem Hausrotschwanz im Garten. Auf den dritten Platz schafft es die Aufnahme von den blühenden Magnolienbäumen gelang Brigitte Burkhalter aus Wetzikon. Beim Betrachten dieses Bildes werden Frühlingsgefühle geweckt.