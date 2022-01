Winterwunderland in Weisslingen

Ein verschneiter Wald mit vielen hohen Tannen, keiner Menschenseele weit und breit und einer vom Schnee weiss leuchtenden Lichtung am Ende des Weges: Ein Bild, das aus einem Märchenbuch stammen könnte. Das Betrachten der Fotografie wirkt fast schon beruhigend, wenn man sich vorstellt, nichts zu hören, ausser des Knirschens der eigenen Schritte im Schnee.



Ein solcher Spaziergang ist optimal, um den Kopf zu lüften oder einfach um den Oberländer Winter zu geniessen. Werner Ackermann aus Weisslingen hat das getan und in einem Waldstück in seiner Gemeinde dieses zauberhafte Winterbild geknipst. Er gewinnt damit den Leserbildwettbewerb dieser Woche.

Auf dem zweiten Platz landet Edith Gschwendtner aus Hinwil. Sie fotografierte vom Bachtel aus das Oberland mit dem Alpenpanorama im Hintergrund. Die untergehende Sonne färbt den Zürichsee rosarot. Die Bronzemedaille geht an Stephan Stamm aus Volketswil. Er setzte die Gemeinde Seegräben wunderbar in Szene, sodass man denkt, sie läge in den Alpen.