Herbststimmung im Januar

Dass dieses Bild im Januar aufgenommen wurde, würde man beim Betrachten der Aufnahme wohl kaum denken. Kein Schnee, leichte Nebelschwaden über dem Boden und das Gras am unteren Bildrand scheint leicht grünlich. Es erinnert eher an Herbst- als an Winterstimmung. Doch auch bei dieser für den Januar nicht typischen Witterung lässt es sich im Robenhauser Ried wunderbar spazieren. Die Fusswege durch das Naturschutzgebiet und entlang des Pfäffikersees erfreuen sich grosser Beliebtheit bei den Oberländerinnen und Oberländern. Die Wetzikerin Patricia Hellmüller hatte bei ihrem Spaziergang zum Glück ihre Kamera dabei und konnte so diese spezielle Stimmung festhalten. Ihr Bild wurde zum schönsten Leserbild der Woche gewählt.

Das Jahr 2022 mit einem Ausritt starten? Für Pferdenärrinnen und Pferdenarren der perfekte Startschuss für das neue Kalenderjahr. Gunnar Wiebalck aus Grüningen landet mit einer Drohnenaufnahme seines Neujahrausritts durch das Iziker Ried auf dem zweiten Platz. Die Bronzemedaille geht an den Ustermer Max Studer. Er fotografierte einen Möwenschwarm am Lützelsee, welcher sichtlich das sonnige Wetter geniesst.