Schläfriges Wetzikon

Die Nebeldecke über Wetzikon löst sich langsam auf. Dennoch halten sich zwischen den Häusern und über den Dächern noch einige dunstige Schwaden. Es entsteht der Eindruck, als sei die Stadt in Watte gepackt und die Bewohnerinnen und Bewohner noch im Tiefschlaf. Die Sonnenstrahlen drücken aber langsam durch und auch in der Ferne scheint das Leben schon voll im Gange.

Dieser Kontrast zwischen dem schläfrigen Wetzikon im Vordergrund und dem lebendigen Voralpen-Panorama im Hintergrund macht auch den Reiz dieser Fotografie von René Ehrenmann aus. Mit seiner Einsendung gewinnt der Wetziker den Leserbildwettbewerb dieser Woche und darf sich damit auch über das Preisgeld von 100 Franken freuen.

Den zweiten Platz dieser Woche holt sich der Volketswiler Stephan Stamm mit einer äusserst dynamischen Fotografie eines flügelschlagenden Erpels auf dem Pfäffikersee. Am drittmeisten Stimmen erhält ebenfalls ein Bild, das am Greifensee aufgenommen wurde. Es zeigt allerdings kein tierisches Spektakel, sondern besinnliche Feststimmung. Rolf Weber aus Pfäffikon fotografierte den aus Lichtern gestalteten Christbaum auf dem See vor einem zauberhaften Hintergrund.