Eine fotogene Blaumeise

Das blau-gelbe Federkleid perfekt gestrählt, die Haltung durchgestreckt und mit lässigem Blick in die Kamera: Diese kleine Blaumeise in Saland scheint regelrecht für Marco Sulzer und seine Fotokamera zu posieren. Doch genauso gut wie der kleine Vogel seinen Job vor der Linse erledigt hat, hat der Salander seine fotografischen Arbeit gemacht. Passend zum Artnamen «Blaumeise» erstrahlt der Hintergund in einem Himmelblau und sorgt so mit den gelben Brustfedern für einen wunderbaren Kontrast. Diese gelungene Fotografie erhielt im Leserbildwettbewerb in dieser Woche die meisten Stimmen. Urheber Marco Sulzer darf sich somit auch über das Preisgeld von 100 Franken freuen.

Auf dem zweiten Platz folgt mit der Einsendung von Peter Brack aus Grüt ein Bild, auf dem die Farbe Blau ebenfalls dominant vertreten ist. Allerdings wurde kein Tier, sondern ein Baum abgelichtet. Das kahle Gewächs sieht mit dem auf den Ästen liegenden Schnee so aus, als sei es in die Landschaft gezeichnet worden. Das Podest des dieswöchigen Leserbildwettbewerbs komplettiert das Foto von Esther Alder-Schelldorfer aus Hinwil-Ringwil. Sie hielt die zauberhafte Stimmung des Sonnenuntergangs beim Himmelstörli oberhalb Girenbad fest.