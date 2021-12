Hinwil als Winterwunderland

Stahlblauer Himmel und eine verschneite Landschaft: Da schlägt das Herz eines jeden Winterliebhabers gleich höher. Dieses Bild mit den schneebedeckten Bäumen könnte nicht nur aus Hinwil, sondern genauso gut auch aus Lappland stammen. Da bekommt man gleich Lust, sich ein oder zwei Bretter an die Füsse zu schnallen und den frischen Pulverschnee zu geniessen. Oder einfach ein Spaziergang durch die Oberländer Schneelandschaften wäre natürlich genauso schön. Verena Rothenbühler aus Hinwil hat diesen sonnigen Wintermorgen fotografiert. Ihre schneeweisse Aufnahme wurde von den Leserinnen und Lesern zum Leserbild der Woche gekürt.

Auf dem zweiten Platz landet ein Foto eines pelzigen Gartenbewohners. Vreni Scheiwiller aus Hadlikon sprang eine kleine Waldmaus in ihrem Garten vor die Linse. Alles andere als scheu blickt sie direkt in die Kamera. Die Bronzemedaille geht an Andreas Hegner aus Rüti. Er fotografierte eine Strassenüberquerung der etwas anderen Art. Wortwörtlich im Gänsemarsch ging's hier über die Strasse.