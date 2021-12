Erfolgreiche Jagd in Uster

«En Guete!», könnte man diesem Eisvogel wünschen. Er hat sich gerade einen kleinen Fisch geschnappt und macht sich nun bereit, diesen zu verschlingen. Beim Eisvogel handelt es sich um ein Männchen, das erkennt man an den hellblauen Punkten auf seinem Kopf. Um einen Eisvogel zu erspähen, muss man entweder wissen, wo sich eine Brutstätte befindet, oder einfach ein wenig Glück haben. Der Bestand der gefiederten Tiere wird in Europa momentan als dezimiert, jedoch nicht als bedroht eingestuft. Andrea Schmidhauser aus Uster hat den kleinen blau-braunen Vogel in Uster entdeckt und gewinnt mit diesem Foto den aktuellen Leserbildwettbewerb.

Auf dem zweiten Platz geht wahrlich die Sonne auf. Peter Naef hat den Sonnenaufgang über dem verschneiten Dürntner Ried fotografiert. Er darf sich über eine sehr stimmungsvolle Aufnahme und die Silbermedaille freuen. Der Wetziker Peter Brack vervollständigt das Siegertreppchen. Man könnte meinen, die Rose auf seinem Bild sei mit Zucker bestreut worden. Leider ist die Rose eher frostig als süss. Denn es handelt sich dabei nur um Morgenreif.