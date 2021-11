Feuriger Sonnenuntergang über dem Oberländer Nebelmeer

Ein für diese Jahreszeit typisches Bild. Die Sonne geht am frühen Abend über dem Nebelmeer unter. Leider bekommen die Bäretswilerinnen und Bäretswiler unter der dicken Nebeldecke nichts von diesem herbstlichen Naturschauspiel mit. Das Nebelmeer wird seinem Namen auf diesem Bild wirklich gerecht. Man könnte meinen, hinter den Baumwipfeln erstreckt sich ein Ozean übers Oberland. Jeannette Jäger aus Bäretswil entfloh der trüben Suppe und konnte so einen bilderbuchhaften Sonnenuntergang über dem Oberland und seinem Nebelmeer fotografieren.

Die Silbermedaille geht an Gemma Pepper aus Laupen. Bei ihrem Bild war perfektes Timing gefordert. Genau in dem Moment als der kleine Vogel zum Flügelschlag ansetzte, lichtete sie ihn ab. Auf dem dritten Platz landet der Wilemer Hansrudolf Meier mit einer Entenfotografie. Die Sonne und die Umgebung lassen das Wasser golden schimmern, sodass es aussieht, als ob die beiden Enten in Gold plantschen würden.