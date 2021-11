Im natürlichen Scheinwerferlicht

Da steht wohl jemand gerne im Rampenlicht. Der lange Stamm dieses Baumes im Weisslinger Wald liegt gänzlich im Schatten, nur die Krone wird von der Sonne beleuchtet. Diese hat einen speziellen Farbverlauf, welchen man nicht alle Tage sieht. Die unteren Blätter sind noch kräftig grün, wie im Frühling, während sich der obere Teil der Baumkrone herbstlich orange gefärbt hat. Was auch noch auffällt, ist, dass praktisch am ganzen Stamm des hohen Baumes keine Äste herauswachsen. Fast so, als hätte jemand die Äste abgeschnitten und nur die Baumkrone übrig gelassen. Der Weisslinger Werner Ackermann hat diesen farbenfrohen Baum aus der Froschperspektive abgelichtet und gewinnt mit seiner Aufnahmen den aktuellen Leserbildwettbewerb.

Nur zwei Stimmen hinter dem ersten Platz landet Bettina Guthauser aus Hittnau. Sie erlebte ein spektakuläres Abendrot über dem Greifensee, welches es allemal verdient hat, fotografiert zu werden. Auf Rang Drei platziert sich der Pfäffiker Sampo Lenzi. Er fotografierte den Pfäffiker Räbeliechtliumzug mit einer Langzeitbelichtung. Diese erzeugte einen sehenswerten Effekt auf dem Bild.