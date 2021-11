Landemanöver in der Abendsonne

Einer der beeindruckendsten Momente einer Flugreise ist der, wenn man hoch über den Wolken fliegt und die Sonne untergehen sieht. Wohl nicht ganz so hoch fliegt diese Möwe bei ihrem Landeanflug am Zürichsee. Dennoch erzeugt der Sonnenuntergang im Hintergrund eine spezielle Stimmung in diesem Bild. Jeder hat sich doch schon bestimmt einmal gewünscht, «frei wie ein Vogel» zu sein und durch die Lüfte fliegen zu können. Auch wenn es uns Menschen verwehrt bleibt, ist es beeindruckend, die Flugkünste der Vögel mit anzusehen. Sei es der Sturzflug eines Turmfalkens, die Flugformationen der Zugvögel oder ein Landeanflug einer Möwe im Sonnenuntergang. Solche Flugeinlagen verdienen es, fotografiert zu werden. Derselben Meinung war wohl auch der Wetziker Florian Hatt, als er das Leserbild der Woche knipste.

Die Silbermedaille des dieswöchigen Leserbildwettbewerbs geht an Claude-Anita Probst aus Auslikon. Sie hat an einem sonnigen Herbstabend den Pfäffiker Seequai mit seinen orangefarbenen Bäumen fotografiert. Vielleicht ist ja das schöne Herbstwetter eine Kompensation für den verregneten Sommer. Mit nur einer Stimme weniger belegt die Auslikerin Martina Bosshard den dritten Rang. Bei ihr war der Buntspecht im Vogelhäuschen zu Besuch. Dank seinen Klauen kann er sich auch in einer waghalsigen Position wie dieser festkrallen.