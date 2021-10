Tierische Herbstfarben

Im Herbst zeigt die Natur noch ein letztes Mal ihre ganze Farbenpracht, bevor die Welt weiss und frostig wird. Seinen Farben zeigen tut auch dieses Tagpfauenauge. Die Färbungen des Schmetterlings, Braun, Rot und Orange, passen ausgezeichnet in die aktuelle Jahreszeit. Wahrscheinlich ist es gerade auf Nektarsuche auf dieser Blüte. Wie herrlich es sein muss, in der warmen Herbstsonne in der Natur herumfliegen zu können. Die Neschwilerin Monika Fritschi hat nicht nur ein weiteres schönes Herbstbild in der Fotogalerie, sondern auch 100 Franken mehr im Portemonnaie. Ihr Tagpfauenaugen-Foto wurde von den Leserinnen und Lesern zum Leserbild der Woche gekürt.

Auf dem zweiten Rang platziert sich Tim Benz aus Adetswil mit seinem Foto von einem Wasserfall der Töss bei Fischenthal. Beim betrachten dieser Aufnahme hört man fast schon den kleinen Wasserfall tosen. Auch auf dem dritten Platz zeigt sich die Natur von ihrer schönsten Seite. Evelina Straub aus Pfäffikon hielt die herbstliche Morgenstimmung, mit ihren kleinen Nebelschwaden über dem Pfäffikersee, auf ihrer Kamera fest.