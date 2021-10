Erinnerung an warme Sommertage

Diese Blumen werden ihrem Namen gerecht. Sie richten sich nicht nur nach der Sonne, sie strahlen auch wie der grosse Feuerball am Himmel. Ein knallgelbes Sonnenblumenfeld im Spätsommer ist immer eine Augenweide. Jedoch wird dieses Bild eines der Letzten sein dieses Jahr, da die Blütezeit der Sonnenblumen mit dem ersten Frost vorbei ist. Jetzt, wo es kälter wird, dürfte dies bald der Fall sein. Nichtsdestotrotz, kann man beim Betrachten dieser Aufnahme noch einmal in Erinnerungen an vergangene, warme Sommertage schwelgen. Das dachte sich wohl auch Peter Schwager aus Fällanden, als er dieses Sonnenblumenfeld fotografierte. Er gewinnt mit seiner sommerlich-gelben Aufnahme den aktuellen Leserbildwettbewerb.

Auf dem zweiten Platz ist Jacqueline Villiger aus Saland gelandet. Wahrscheinlich auch gerade gelandet, ist die Blaumeise auf ihrem Foto. Ein wunderschönes Gefieder bringt Jacqueline Villiger die Silbermedaille ein. Platz Drei geht an Reto Baer aus Pfäffikon, der einen wunderschönen Sonnenaufgang am Pfäffikersee fotografiert hat. Ein Augenblick, in dem die Umgebung noch dunkel ist und nur die Wolken von der Sonne erhellt werden.