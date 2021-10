Die schönsten Augen Oberdürntens

Ihre Augen ziehen einen in ihren Bann, fast schon hypnotisch wirken sie. Auch wenn Pferdebremsen mit ihren Augen verzaubern mögen, sind sie sonst eher weniger zauberhaft. Sie gelten als nervende Insekten für Mensch und Tier. Vor allem für Pferde sind sie in den Sommermonaten eine Plage. Sie werden von Schweissgeruch angezogen und ihre Bisse können unangenehm, jedoch ungefährlich, sein.Rahel Burtscher aus Oberdürnten hat bei sich zu Hause eine Pferdebremse in einer perfekten Nahaufnahme erwischt und gewinnt damit auch gleich den Leserbildwettbewerb.

Hier finden Sie alle Leserbilder, die diese Woche eingeschickt wurden >>

Auf den Plätzen Zwei und Drei war es diese Woche eine ganz enge Sache. Mit 49 Stimmen positioniert sich Patricia Schuppisser aus Schwerzenbach mit ihrem Bienenbild auf dem zweiten Rang. Gutes Timing war bei diesem Foto gefragt. Zwei Bienen machen sich an den Nektar einer Blüte. Nur zwei Stimmen hinter der Schwerzenbacherin landet Rolf Weber aus Pfäffikon. Er fotografierte die herbstliche Morgenstimmung mit ihrem Nebel am Pfäffikersee.