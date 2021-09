Ausschau nach der nächsten Mahlzeit

Majestätisch sitzt er da. Ein Rotmilan in seiner schönsten Pracht. Der Raubvogel hat sich zu Oberst auf einem Apfelbaum in Lindau positioniert und hält Ausschau. Wahrscheinlich sucht er gerade nach seiner nächsten Mahlzeit. Eine Maus würde ihm wohl ganz gut passen. Dass dem Fotografen dieses Bildes, Fritz Sigg aus Lindau, dieser Rotmilan vor die Linse flog, ist keine Seltenheit in der Schweiz. Die Population der Rotmilane ist in den letzten Jahren stark angewachsen. In der Schweiz leben ca. zehn Prozent der weltweiten Rotmilan Population.

Franziska Brüngger aus Effretikon erhält die Silbermedaille. Sie fotografierte einen Marienkäfer auf einer geschlossenen Rosenblüte. Auch der kleine Gartenbewohner sonnt sich gerade auf diesem Bild. Auf den dritten Platz hat es Susi Pfirter aus Seegräben geschafft. Sie war schon frühmorgens am Pfäffikersee unterwegs und hielt den Tagesanbruch mit ihrer Kamera fest.