Wenn Wiesen Teil des Greifensees werden

Unwetter reihte sich an Unwetter und der Regen wollte gar nicht mehr aufhören. Die Folgen davon sind überall in der Region zu sehen. Zum Beispiel am Greifensee. Bäume, Wiesen und Wege, die normalerweise im Trockenen stehen, wurden Teil des Sees. Jessica Flury gelang es, das Ereignis bei wunderschöner Stimmung festzuhalten. Die glühende Sonne, die zwischen den dunklen Regenwolken durchscheint, spiegelt sich im Wasser. So ist nicht nur ein Teil des Himmels, sondern auch der See in orangefarbenes Licht getaucht. Die Gossauer Urheberin der Fotografie erhält in der Leserabstimmung stolze 55 Prozent der Stimmen und setzt sich damit deutlich an die Spitze des Leserbildwettbewerbs der Woche. Darüber hinaus darf sie sich über die 100 Franken Preisgeld freuen.

Auch Alessia Bernasconi hat viele Leser mit ihrem Foto begeistert und ergattert den zweiten Platz des Wettbewerbs. Zwei Gämsen grasen auf einer nassen Wiese in Bäretswil. Eines der Tiere lässt sich durch die Anwesenheit der Bäretswilerin nicht beirren. Das andere jedoch blickt genau im richtigen Moment direkt in die Kamera. Auf den dritten Rang wird diese Woche Max Studer gewählt. Der Ustermer nahm das Schloss in seiner Wohngemeinde an einem – in diesem Sommer doch seltenen – sonnigen Tag auf. Der Turm mit seiner wehenden Fahne ragt in den strahlend blauen Himmel, die Bäume und Wiesen rundherum leuchten in einem ebenso intensiven Grün.