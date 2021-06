Zwölf Neulenker auf der Drive Z-Piste

«Wir machen dann schon Kaffeepause, keine Angst», sagt Peter Meier, als sich alle zwölf Teilnehmer des WAB-Kurses in einem Theorielokal des Drive Z in Dübendorf eingefunden haben. Allerdings sei dies ein Fahr- und kein Plapperkurs.



Und so geht es nach einem kurzen Input des Instruktors auch schon zum ersten praktischen Teil auf die Piste. Zuerst drückt Peter Meier allen ein Funkgerät und eine Magnetnummer in die Hand, die jeder an sein Auto pappt – manche an ein altes Familienauto, andere an einen Alfa Romeo oder Tesla. Wie die Zirkuspferde in der Manege drehen die Teilnehmer dann hintereinander einige Runden auf der Piste, bis Peter Meiers Anweisung aus dem Funkgerät kommt: «Jetzt könnt ihr euer Auto abstellen und zu mir kommen.» Obwohl der Himmel stark bewölkt ist, winkt der Kursleiter in seiner roten Regenjacke munter unter einem grossen Sonnenschirm hervor.

«So», sagt er, als sich alle versammelt haben. «Wie denkt ihr, habt ihr das mit dem Abstand gemacht?». Ein betretenes Schweigen tritt ein. Also heisst es bei den nächsten Runden, einen Abstand von zwei Sekunden einzuhalten.

Überdurchschnittliche Unfallzahlen

Das Thema Abstand hat seinen Platz im WAB-Kurs nicht ohne Grund. «Die Unfallzahlen zu senken, ist unser oberstes Ziel», sagt André Spörndli, Geschäftsleiter des Drive Z. Der mangelnde Abstand sei einer der Bereiche, durch den Neulenker überdurchschnittlich viele Unfälle machen. Die Unfallzahlen waren auch der Grund, warum der Kurs 2005 obligatorisch wurde. «In den 90er Jahren gab es eine enorme Zunahme der Neulenker im Unfallgeschehen», so Spörndli. «Der WAB-Kurs ist eine Präventionsmassnahme.»