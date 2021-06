Fahrprüfung bei schönstem Regenwetter

In der Transportschule darf Tanja Röck ihren ehemaligen Fahrlehrer bewerten. Dann springen die beiden für das Polaroid-Foto in die Luft, das im Anschluss an die Wand für den Wettbewerb um einen Seat Ibiza gehängt wird. Ein Auto hat die Jugendliche nämlich nicht. Am Wochenende gehe sie vielleicht mit dem ihrer Eltern einkaufen. Jetzt geht es aber erst einmal in die Englischstunde – vermutlich etwas motivierter als gewöhnlich.