Wählen Sie das schönste Osterei

Mit der Ostereier-Challenge suchten wir die kreativsten und am schönsten verzierten Ostereier. Unsere Leserinnen und Leser haben fleissig gebastelt, gemalt und viele tolle Bilder eingeschickt. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, aus allen Einsendungen für jenes Osterei zu stimmen, das Ihnen am besten gefällt, und so das Siegerbild der Ostereier-Challenge zu bestimmen.

Jede Stimme zählt. Bis am kommenden Donnerstag um 12 Uhr können Sie Ihre Wahl treffen. Klicken Sie sich durch die obige Bildergalerie und stimmen Sie anschliessend unten für das Bild, das Ihnen am besten gefällt. Achtung: Sie können nur einem Bild Ihre Stimme geben und auch nur einmal abstimmen. Also überlegen Sie es sich gut.

Die Siegerin oder der Sieger der Ostereier-Challenge erhält einen handgemachten, 50 Zentimeter grossen Schokoladen-Osterhasen.

Der Schokoladen-Osterhase wird von der Bäckerei-Konditorei Montanari zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.montanari.ch