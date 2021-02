Gut getarntes Hermelin

Im Winter trägt das Hermelin jeweils ein weisses Fell. Ein Vorteil für den Mäusejäger, damit er selbst in der weissen Winterlandschaft nicht zum Gejagten wird. Denn nur die Schwanzquaste des Hermelins sticht auch in der kalten Jahreszeit in einem satten Schwarz heraus. Den scharfen Augen von Hans Gfeller aus Aathal-Seegräben entkam dieses flinke Wiesel in der Nähe vom Sackriet trotz Fellwechsel allerdings nicht. Die Aufnahme erhielt mit 91 Stimmen am meisten Zustimmung und der glückliche Fotograf verdient sich damit das Preisgeld von 100 Franken.

Platz 2 belegt in dieser Woche die Aufnahme von Paul Schafroth aus Greifensee. Ist der überflutete Bootssteg in Niederuster schon per sei kein alltägliches Bild, so sorgte zudem das mystische Abendrot für eine einmalige Stimmung am Ufer des Sees. Das Abendrot über einem Oberländer Gewässer hielt auch Barbara Sternath aus Pfäffikon mit ihrer Kamera fest. Allerdings war sie nicht am Greifensee, sondern einige Kilometer weit entfernt am Pfäffikersee unterwegs. Mit ihrer Aufnahme schaffte es die Fotgrafin auf den dritten Platz.