«Man kann nicht immer auf seinem Vortritt beharren»

Unübersichtliche Kreuzungen und mehrspurige Kreisel treiben so manchem geübten Autofahrer die Schweissperlen auf die Stirn. Dementsprechend viel Respekt bringen Fahrschüler vor diesen tückischen Verkehrspunkten in der Region mit. Fahrschüler sind allerdings nicht die Einzigen, die Fehler machen. Das bestätigt Fahrlehrer Paolo Falbo. Gerade deshalb sei es wichtig, diese tückischen Stellen mit einem Fahrlehrer anzuschauen.



An den folgenden fünf Verkehrsstellen hat Falbo schon viele Erfahrungen gesammelt – sowohl mit, als auch ohne Fahrschüler. Er weiss, welche Fehler hier typischerweise unterlaufen und verrät, wie man sich am besten verhält.