Züriost Schneefiguren-Challenge

An der frischen Luft sein und der Kreativität freien Lauf lassen. Die Schneemengen der letzten Tage laden förmlich dazu ein, durch den Schnee zu stapfen und damit ein Kunstwerk zu erschaffen. Und am besten machen Sie gleich noch ein Foto davon und schicken es mit dem Betreff «Schneefiguren-Challenge» an zodigital@zol.ch. So dürfen sich auch unsere Leserinnen und Lesern an Ihrer Schneefigur erfreuen und vielleicht wird Ihr Foto ja sogar zum Siegerbild gewählt.

Am Montag um 12 Uhr trifft die Redaktion aus den eingegangenen Aufnahmen eine Auswahl von drei Bildern, die für die Abstimmung nominiert werden. Von Montagnachmittag bis am Mittwoch, 12 Uhr, haben die Züriost-Leserinnen und Leser dann die Möglichkeit, aus diesen drei Fotos jenes zu wählen, das ihnen am besten gefällt und küren damit das Gewinnerbild der Schneefiguren-Challenge.