Rehe auf der Flucht

Was diese Rehe am Greifensee wohl so erschreckt hat? Peter Schwager aus Fällanden hat seine Kamera jedenfalls zum genau richtigen Zeitpunkt gezückt. Wie an einem Pferderennen seien die Rehe an ihm vorbei gerauscht, schreibt der Fotograf zu seinem Bild. Obwohl die Tiere in Bewegung sind, sind sie auf dem Bild vollkommen scharf zu bewundern. Mit seiner Fotografie gewinnt Peter Schwager den Leserbildwettbewerb der Woche und darf sich über das Preisgeld von 100 Franken freuen.

Günther Drewlow aus Bäretswil nahm mit einem traumhaften Winterbild am Wettbewerb teil. Die Fotografie vom glitzernden Schnee am Pfäffikersee wird auf den zweiten Platz gewählt. Auf den dritten Platz schafft es Marianne Bauhofer. Die Riedikerin fotografierte am Aabach eine regelrecht mystische Stimmung.