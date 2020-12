Schreibstar: Sieger überzeugen mit Geige und Coq au Vin

Einen Teil des Preisgeldes der Bank Avera will die Siegerin einer Kollegin überlassen, die eine Schule in Südafrika unterstützt. «Aufgrund der Pandemie fehlen die Spendeneinnahmen», erklärt sie. Das Format der Kurzgeschichte kommt der ehemals in Rumlikon wohnenden Leutenegger entgegen. Die Einsendungen der Konkurrenten haben sie beeindruckt. Erfrischend mutig fand sie das Gedicht «Die Panther» von Ueli Bürgisser.

Selber hat sie für die Geschichte «Pinselstrich» von Lucija Andrijanic gestimmt. Das Schicksal der Malerin, die erblindet, habe sie berührt. Insgesamt wurden 286 Beiträge eingesandt. Geschrieben von Autorinnen und Autoren im Alter zwischen 11 und 90 Jahren. Wohnhaft nicht nur im Raum Zürcher Oberland, sondern auch in Hamburg oder Salzburg.

Teilnahme dank Lehrerin

Die Kategorie Jugend entschied Aaron Gaignat mit «Die gestohlene Geige» für sich. «Ich schreibe gerne, weil ich so eine eigene Welt kreieren kann», sagt der 13-Jährige aus Forch. Eingereicht wurden in dieser Kategorie gegen die 90 Geschichten. Zur zweithöchsten Teilnehmerzahl seit den Anfängen des Wettbewerbs im Jahr 2014 tragen zwei Schulklassen der Sekundarschule Fehraltorf bei. Gaignat ist ebenfalls durch einen Hinweis seiner Deutschlehrerin am Langzeitgymnasium Rämibühl auf den Wettbewerb gestossen.

Dass seine Geschichte in die engere Auswahl der Jury kam und das SMS-Voting deutlich für sich entschied, war für den Forchmer überraschend. An einem Schreibwettbewerb mitgemacht habe er vorher noch nie. Zum Thema Leidenschaft seien dem Teenager gleich zwei mögliche Themen eingefallen. «Zeichnen und Musik sind beides meine Leidenschaften.» Entschieden hat sich der Cello-Spieler dann für die Musik.

«Auch das Überarbeiten und Kürzen hat nochmals sehr lange gedauert».

Aaron Gaignat

In Gaignats Geschichte steckt eine Menge Herzblut. «Es war sicher ein grosser Aufwand», gibt er zu. Der grösste Aufwand sei jedoch gar nicht das Schreiben selber gewesen. Viel mehr Zeit habe er damit verbracht, zu überlegen, was und wie er überhaupt schreiben wollte. «Auch das Überarbeiten und Kürzen hat nochmals sehr lange gedauert». Das Werk punktet durch eine bemerkenswerte Reife. Jury-Mitglied Patrick Vogt lobt: «Happy Ends können oft konstruiert und unnötig erscheinen, hier wünscht man es dem Protagonisten regelrecht.»

Für das Preisgeld der Bank Avera hat der junge Autor keine konkreten Pläne. Tatsächlich war ihm gar nicht bewusst, dass der Gewinner einen Preis erhalten würde. Im Vordergrund stand für Ihn immer das Schreiben. «Es ist aber gerade günstig, dass ich etwas Geld bekommen habe, da ich mir im Lockdown einen Laptop gekauft habe», erzählt der Gymnasiast.

Melina Aeschbach und Mike Gadient

Das Buch «Schreibstar 2020 – Geschichten voller Leidenschaft» ist unter www.zo-shop.ch oder unter 044 933 32 54 erhältlich.