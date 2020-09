«Gwundriger» Besucher

Neugierig streckt der kleine Besucher seinen Kopf durch den Spalt und prüft mit wachem Blick die Umgebung. Was es in diesem Garten wohl alles zu entdecken gibt? Das Wiesel mit dem leuchtend weissen Brustfell blieb auf seiner Erkundungstour aber auch selbst nicht unentdeckt. Gartenbesitzerin Stella Ebnöther schnappte sich ihre Fotokamera und hielt den speziellen Moment auf einem Bild fest. Die tierische Begegnung der Auslikerin gefiel den Leserinnen und Lesern von Züriost. Sie wählten das Foto im Leserbildwettbewerb dieser Woche auf den ersten Platz. So darf sich Ebnöther auch über das Preisgeld von 100 Franken freuen.

Nur sieben Stimmen weniger erhielt die Einsendung von Anthony Pandiani. Der Rütner fing die idyllische Stimmung am Strickelweiher in Wald ein. Im still daliegenden Wasser spiegelt sich die mit Bäumen übersäte Hügelkette, während die Sonne langsam dahinter verschwindet. Dieses stimmungsvolle Bild landet in dieser Woche auf dem zweiten Platz. Auch im drittplatzierten Leserbild dieser Woche spielt die Sonne eine tragende Rolle. Daniela Jäger fotografierte den feurig roten Sonnenuntergang in Volketswil. Beim Betrachten wähnt man sich beinahe in der Wüste, wären da nicht die dunklen Umrisse der Hochhäuser und des Baukrans im unteren Bildbereich.