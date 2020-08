Züriost verlost 5 Teilnahmen für den Kurs Öffentlichkeitsarbeit

Die Corona-Krise hat gezeigt, wie wertvoll Solidarität und freiwilliges Engagement sind und dass ganz viele – auch junge Menschen – durchaus einsatzbereit sind. Vereine können dieses Potenzial nutzen. Dies setzt voraus, dass der Verein/die Organisation bekannt ist und die Leistung wahrgenommen wird. «Tue Gutes und sprich darüber» ist ein anerkannter Grundsatz in der Öffentlichkeitsarbeit. Den Medien kommt dabei eine zentrale Rolle zu.

Der Kurs von benevol Zürioberland wird vom ehemaligen Redaktor der Zürcher Oberland Medien Christoph Boog geleitet und es werden Kompetenzen über erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit vermittelt. Die Teilnehmenden erhalten ausserdem Hilfsmittel für die Praxis.

Der Kurs gliedert sich in zwei verschiedene Teile. In einem ersten Teilam 24. September wird den Teilnehmenden die Öffentlichkeitsarbeit näher gebracht. Im zweiten Teil am 1. Oktober werden Themen wie der Umgang mit den Medien oder das ABC des Journalismus durchgenommen. Der Kurs dauert jeweils 3 Stunden, inbegriffen sind die Unterlagen und der Pausenimbiss.

Kurs Erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit

Wann: Donnerstag, 24. September und Donnerstag, 1. Oktober, jeweils 17.30 bis 20.30 Uhr.

Wo: Stiftung zur Palme, Hochstrasse 31-33, 8330 Pfäffikon ZH

Züriost verlost 5 Teilnahmen im Wert von CHF 190.- (1 Person pro Verein). Teilnahmeschluss ist am 4. September.

Schreiben Sie eine Mail mit Ihrem Namen und dem Verein/Organisation an marketing@zol.ch. Vermerken Sie in Ihrer Mail bitte auch, ob Sie zukünftig einen Newsletter von benevol Zürioberland erhalten wollen.