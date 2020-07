Kräftige Farben der Natur

Die Natur hat so einiges zu bieten und mit etwas Glück darf Waldbesucher die schönsten Farbenprachten bestaunen. So erging es Bruno Kleeb aus Bauma, als er kürzlich am Waldrand bei der Lipperschwendi in Bauma spazieren war. Er entdeckte die prachtvolle Feder eines Eichelhähers, die in einem gefällten Baumstamm steckend in den schönsten Blaunuancen vor sich hinleuchtete. Mit seiner grossartigen Aufnahme überzeugte er die Leserinnen und Leser und gewinnt den dieswöchigen Leserbildwettbewerb.

Als Zweitplatzierter geht Roger Pfändler aus Bertschikon aus dem Rennen. Als er mit seinen zwei Hunden Twister und Tael an einem Sonntagmorgen spazieren war, verpasste die Sonne dem einen Vierbeiner gleich einen Heiligenschein. Aufmerksam blickten die beiden zur Seite. Womit er sie wohl abgelenkt hat? Tierisch geht es auch auf dem dritten Rang weiter. In dem Moment als Frauchen Karin Najer auf den Kameraauslöser drückte, erlaubte sich Katze Tyra kurzerhand einen kleinen Scherz, was für die Baumerin zu einem sensationellen Schnappschuss führte.