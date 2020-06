So sieht das Cover aus – schaffst Du es ins Buch?

Mach mit! Schick uns Deine Geschichte mit Altersangabe und vollständiger Adresse des/der Schreibenden bis Sonntag, 19. Juli an schreibstar@zol.ch oder per Formular.

Der Popstar schenkt dem Groupie einen kurzen, leidenschaftl ichen Kuss. Der Besuch der Kunstgalerie weckt Erinnerungen an unerfüllte Träume aus der Jugend. Und die Leidenschaft für Rock’n’Roll mündet in Triumphe an Tanzturnieren. Die in den vergangenen Wochen eingesandten Geschichten für den Schreibstar-Wettbewerb zum Oberthema «Leidenschaft» bestechen durch ihre Vielseitigkeit und kreativen Spannungsbögen.

Inspiriert durch die ersten Einsendungen veröffentlicht die Zürcher Oberland Medien AG nun das Cover des Buches, in welchem die 50 besten Geschichten abgedruckt werden. Das Titelbild bildet die verschiedensten Formen von Leidenschaft ab.