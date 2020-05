Die versuchte Tarnung

Gut getarnt versuchte sich der kleine europäische Laubfrosch zu verstecken, doch vor Gerald Kohlas Augen ist nichts sicher. Im perfekten Augenblick zückte er seine Kamera und hielt diesen Moment für immer fest. Mit seinem wunderschönen Foto gewinnt der Tanner den dieswöchigen Leserbilderwettbewerb und erhält damit das Preisgeld von 100 Franken.

Als Zweitplatzierter geht Walter Ledermann aus Bauma aus dem Wettbewerb. Er fror einen Moment ein, der den Jö-Effekt auslöst: Eine Spatzenmutter, die liebevoll ihr Junges füttert. Der Wurm wehrte sich zwar, gefressen wurde er aber trotzdem. Als Jonas Valvason mit seiner Kamera am Greifensee unterwegs war, strahlte die Abendsonne so wunderschön, dass sie das gelb blühende Rapsfeld ganz golden erscheinen liess. Der Bertschiker belegt mit seiner Fotografie den wohlverdienten dritten Platz.

Senden Sie uns Ihr Favoritenfoto per E-Mail an redaktion@zol.ch, Vermerk «Leserbild der Woche». Geben Sie an, wo die Aufnahme gemacht worden ist und was sie zeigt. Vermerken Sie Ihren Namen, Ihren Wohnort und Ihre Telefonnummer. Die Aufnahme sollte im Querformat aufgenommen worden sein und eine Breite von mindestens 1500 Pixel aufweisen.



Woche für Woche werden fortlaufend alle Bilder hochgeladen und in einer Bildstrecke unter der Rubrik «Wettbewerbe» präsentiert. Jeweils freitags um 12 Uhr trifft die Redaktion aus den eingegangenen Aufnahmen eine Auswahl von fünf Bildern, die für den Publikumswettbewerb nominiert werden. Von Freitagabend bis am Dienstag, 12 Uhr, haben die Züriost-Leser dann die Möglichkeit, aus diesen fünf Fotos jenes zu wählen, das ihnen am besten gefällt und küren damit das «Leserbild der Woche». Dieses wird jeweils auf Züriost und in der Grossauflage von «Zürcher Oberländer» und «Anzeiger von Uster» am Mittwoch publiziert. Der Fotograf wird mit 100 Franken belohnt.