Das Insekt in der Grösse eines Schmetterlings scheint in der Luft zu stehen. Angelockt vom süssen Duft der Blüten nähert es sich ruckartig einer Garten-Mondviole. In diesem Moment drückt Hans Gfeller aus Seegräben auf den Auslöser und hält den nektarsuchenden Hummelschwärmer mit seiner Kamera fest. Mit dieser eindrücklichen und detaillierten Ablichtung holt sich der Seegräbner den Sieg im dieswöchigen Leserbildwettbewerbs und erhält damit auch das Preisgeld von 100 Franken.

Der zweite Platz ging in dieser Woche an den Fehraltorfer Bruno Friedli. Er fotografierte den Ausblick von Illnau in Richtung Bachtel. Durch das leuchtend gelbe Rapsfeld und das dunkle Blau des leicht wolkigen Himmels wirkt die Fotografie fast wie ein Gemälde. Auch Claude-Anita Probst bewies mit ihrer Aufnahme ein Gespür für eine gelungene Bildkomposition. Im Gegenlicht der aufgehenden Sonne sind nur die Umrisse des schottischen Hochlandrinds zu erkennen und die kondensierte Atemluft des Tiers sorgt für eine mystische Stimmung. Mit dem Bild schafft es die Pfäffikerin auf den dritten Platz des Leserbildwettbewerbs.

Am Mittwoch wird die nächste Bildergalerie aufgeschaltet. Sie möchten sich in der nächsten Runde gerne am Wettbewerb mit einem eigenen Bild beteiligen? Senden Sie uns Ihr Favoritenfoto per E-Mail an redaktion@zol.ch, Vermerk «Leserbild der Woche». Geben Sie an, wo die Aufnahme gemacht worden ist und was sie zeigt. Vermerken Sie Ihren Namen, Ihren Wohnort und Ihre Telefonnummer. Die Aufnahme sollte im Querformat aufgenommen worden sein und eine Breite von mindestens 1500 Pixel aufweisen.



Woche für Woche werden fortlaufend alle Bilder hochgeladen und in einer Bildstrecke unter der Rubrik «Wettbewerbe» präsentiert. Jeweils freitags um 12 Uhr trifft die Redaktion aus den eingegangenen Aufnahmen eine Auswahl von fünf Bildern, die für den Publikumswettbewerb nominiert werden. Von Freitagabend bis am Dienstag, 12 Uhr, haben die Züriost-Leser dann die Möglichkeit, aus diesen fünf Fotos jenes zu wählen, das ihnen am besten gefällt und küren damit das «Leserbild der Woche». Dieses wird jeweils auf Züriost und in der Grossauflage von «Zürcher Oberländer» und «Anzeiger von Uster» am Mittwoch publiziert. Der Fotograf wird mit 100 Franken belohnt.