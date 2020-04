Turmfalken im Kampf

Erbarmungslos und aggressiv gingen sie aufeinander los. Bei der Katholischen Kirche in Hinwil nisteten sich vor Kurzem Turmfalken ein. Timo Rüede, der gleich nebenan wohnt, war vor Ort, als zwei Falken zum Kampf anspielten und aufeinander losgingen. Dieses Spektakel konnte sich der Hinwiler nicht entgehen lassen und hielt es kurzerhand mit seiner Kamera fest. Eine gute Entscheidung, denn das Motiv fand grossen Gefallen bei der Leserschaft von Züriost. Er sichert sich damit den obersten Platz des Podests und gewinnt das Preisgeld von 100 Franken.

Magisch, ja fast dramatisch sah der Abendhimmel aus, als Jessica Huber in Riedikon spazieren ging. Dunkle Wolken zogen vorbei, während die Sonne nach einem durchzogenen Frühlingstag ihre Spuren hinterliess. Mit dieser Fotografie sichert sich die Greifenseemerin den zweiten Platz. In Frühlingsstimmung bringen uns auch die von Daniela Jäger abgelichteten Zweige eines Baumes. Im leuchtendsten Pink blühen sie vor sich hin. Die Aufnahme von der drittplatzierten Volketswilerin wirkt märchenhaft und lässt einen wünschen, dass der Frühling nie vorbei geht.

Am Mittwoch wird die nächste Bildergalerie aufgeschaltet. Sie möchten sich in der nächsten Runde gerne am Wettbewerb mit einem eigenen Bild beteiligen? Senden Sie uns Ihr Favoritenfoto per E-Mail an redaktion@zol.ch, Vermerk «Leserbild der Woche». Geben Sie an, wo die Aufnahme gemacht worden ist und was sie zeigt. Vermerken Sie Ihren Namen, Ihren Wohnort und Ihre Telefonnummer. Die Aufnahme sollte im Querformat aufgenommen worden sein und eine Breite von mindestens 1500 Pixel aufweisen.



Woche für Woche werden fortlaufend alle Bilder hochgeladen und in einer Bildstrecke unter der Rubrik «Wettbewerbe» präsentiert. Jeweils freitags um 12 Uhr trifft die Redaktion aus den eingegangenen Aufnahmen eine Auswahl von fünf Bildern, die für den Publikumswettbewerb nominiert werden. Von Freitagabend bis am Dienstag, 12 Uhr, haben die Züriost-Leser dann die Möglichkeit, aus diesen fünf Fotos jenes zu wählen, das ihnen am besten gefällt und küren damit das «Leserbild der Woche». Dieses wird jeweils auf Züriost und in der Grossauflage von «Zürcher Oberländer» und «Anzeiger von Uster» am Mittwoch publiziert. Der Fotograf wird mit 100 Franken belohnt.